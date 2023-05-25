Son Dakika... Kılıçdaroğlu: Böyle bir rezalet olamaz!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 14:39

Güncelleme: 25.05.2023 - 15:11

Türkiye'nin kaderini belirleyecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Seçime 3 gün kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adana Millet Buluşması'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu illet bulaştığı andan itibaren evde huzur kalmaz. Her evde huzurun, bereketin olmasını istiyorum. Her evde huzur, bereket varsa apartmana yansır, sokağa yansır, şehre yansır. Bir şehirde uyuşturucu kullanımı yaygınsa bu sokağa yansır. Gençler sokağa çıkamaz.

Türkiye özellikle son 10 yılda bütün uyuşturucuların merkezi haline geldi. Ta Güney Amerika'dan önce Afrika'ya, sonra Türkiye'ye getiriyorlar.

Önce fakir ailelerin çocukları alıştırılıyor. Sonra bu gençleri torbacı yapıyor. Ben fakir ailelerin sorunlarını çözmek zorundayım. Bu benim için namus borcudur.

İstanbul'da bir anne şunu söyledi. Çocuğumu okula gönderiyorum, okuldan çıktığı anda karşısında uyuşturucu satıcısı var. Onu tanıyor, biliyor. Akşam gelince cep telefonu duruyor mu diye bakıyorum. Satmışsa uyuşturucu almış demektir.

'UYUŞTURUCU BARONLARIYLA MÜCADELE ETMEYENLERE ASLA OY VERMEMENİZ LAZIM'

Bu tablodan Türkiye'nin çıkması lazım. Bu işin sorumlusu neden siyasiler, bu işin sorumlusu neden ülkeyi yönetenler? Şunun için. Para bitti, her şeyi sattılar. Yine para yok, paraya ihtiyaçları var. Bu sefer kanun çıkardılar. Yurtdışındaki bütün kirli paranı Türkiye'ye getirebilirsin. Tam sekiz sefer kanun çıkardılar. Uyuşturucu baronlarının parasını Türkiye'ye getirin ne savcı ne hakim hiç kimse size dokumayacak. Paraları getirirken kendileri de geldiler. İstanbul uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer. O kadar rahatlar ki kimse bize dokunamaz diyorlar. Kimse de dokunmuyor. Hapisteki uyuşturucu baronlarını bile çıkardılar hapisten. Evladınızı düşünüyorsunuz, komşunuzun huzurunuzu düşünüyorsanız bu uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmeyenlere asla oy vermemeniz lazım.

'KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIM'

Mücadele nasıl olacak? 1- Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Allah nasip ederse, sizlerin oylarıyla cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olur. Hiçbirini Türkiye'de tutmayacağım. Hepsinin kökünü kazıyacağım. Böyle bir rezalet olamaz.

Bunun yolu sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanacaksınız. O evlatlar hepimizin evladıdır.

'BUNLARI KONUŞMUYORLAR'

Bir devlet meşru zeminde olmak zorundadır. Bir devlet kirli paraya ihtiyaç duymaz. Bir devlet, bir siyasi otorite kirli paraya ihtiyaç duyuyorsa uyuşturucu baronlarının adamı olur.

Kimse bu sorunun ne kadar farkında değil. Bakın bunları konuşmuyorlar niye konuşmuyorlar. Baronları kızdırırız diye. Onlardan gelecek paraya lanet olsun. Temiz para lazım. Helal para lazım.

Vatanını, evladını, çoluk çocuğunu seven, bu beladan kurtulmak isteyen herkes sandığa gitmeli ve oyunu kullanmalı. Yeter artık demeliyiz

Belalara karşı ortaklaşmak zorundayız. Uyuşturucu belasına karşıyız. Hepimizin ortak mücadele etmesi lazım. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazayacağım. Onları bu topraklarda yaşatmayacağım. Buradaysa hepsini yakalayıp hapse attıracağım. Böyle bir rezalet olmaz!"