Son Dakika: Kılıçdaroğlu AFAD'da...

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 20:19

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 20:57

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD'dan gelen davetin ardından Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve Seyit Torun ile beraber AFAD Genel Merkezi’ne gitti.

Kılıçdaroğlu, AFAD'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunmadan kurumdan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada AFAD'dan randevu talep ettiğini ancak kendisine açıklama yaptığı sıraya kadar bir geri dönüş sağlanmadığını açıklamış, "Nedenini gayet iyi biliyorum ama bunlar şu gün için önemli değil" ifadelerini kullanmıştı.