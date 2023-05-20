Son dakika... Kılıçdaroğlu: 'Bu artık bir seçim değil, referandumdur'
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu artık bir seçim değil, referandumdur. On milyon Suriyeli yetmedi; on, yirmi milyon dahası mı gelsin? Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşlara seslendi.
Sandığa giderek oy kullanmaları yönünde yurttaşlara çağrı yapan Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada... Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin" notunu düştü.
Kılıçdaroğlu'nun videoda kullandığı ifadeler ise şu şekilde:
"Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. On milyon suriyeli yetmedi; on, yirmi milyon dahası mı gelsin? Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin!"
Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada... Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 20, 2023
Vatanını seven sandığa gelsin. pic.twitter.com/u7pHX4N59u
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