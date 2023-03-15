Son Dakika: Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 00:33

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 00:58

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı'na eleştirilerde bulundu.

'CUMHUR'UN YRP VE HÜDA PAR TEMASLARI

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, isim vermeden 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'unun kaldırılması talebinde bulunan Yeniden Refah Partisi (YRP) ve "Hizbullah" tartışmalarına konu olan HÜDA PAR'la temas kuran Cumhur İttifakı için "Kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Son gelişmeler şunu net göstermiştir ki, mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür... — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 14, 2023

Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son gelişmeler şunu net göstermiştir ki, mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür..."