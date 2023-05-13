Son dakika... Kılıçdaroğlu, gençlere randevu verdi: Yarın cumartesi, uyumayın
Son dakika haberi... Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere saat 01.00'de açıklama yapacağını duyurdu.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere saat 01.00'de açıklama yapacağını duyurdu.
Bu gece 01’de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz:)— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2023
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- MSB'den son dakika açıklaması
- Memleket Partisi'nin kritik ismi oyunu açıkladı
- Soylu'nun konvoyundaki araç çocuğa çarptı
- Kılıçdaroğlu'na cevap vermedi, Erdoğan ile görüştü
- Memleket'te 'istifa' hareketliliği: 'Cumhur'a destek!
- AKP'li belediye başkanından skandal açıklama
- 'Milletime güveniyorum'
- Erdoğan son kozunu oynadı
- Erdoğan: Bugün Muharrem Bey'i aradım
- Arama kurtarma köpeği Aaron hayatını kaybetti