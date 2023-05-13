Son dakika... Kılıçdaroğlu, gençlere randevu verdi: Yarın cumartesi, uyumayın

Son dakika haberi... Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere saat 01.00'de açıklama yapacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 00:12
Son dakika... Kılıçdaroğlu, gençlere randevu verdi: Yarın cumartesi, uyumayın
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere saat 01.00'de açıklama yapacağını duyurdu.

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