Son dakika... Kılıçdaroğlu, gençlere randevu verdi: Yarın cumartesi, uyumayın

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere saat 01.00'de açıklama yapacağını duyurdu.

Bu gece 01’de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz:)