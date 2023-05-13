Son dakika... Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 15 Mayıs'ta dünya sizi konuşacak

Yayınlanma: 13.05.2023 - 01:13

Güncelleme: 13.05.2023 - 01:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı Twitter hesabından "Mustafa Kemal Atatürk" notuyla bir video yayınladı.

Video boyunca gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs'ta dünya sizi konuşacak, sizin vatanperverliğinizi konuşacak" dedi.

CHP liderinin açıklamaları şu şekilde:

"İkinci yüzyıla giriyoruz gençler ve şimdi yeni bir resmimiz var. Sizler varsınız. Hep beraber karar vermemiz lazım. İlk yüzyıldaki gibi Atatürk'ü sadece ananlardan mı olacağız, yoksa bu yüzyılda anlayanlardan mı? Bu nesil anlayanlardan olacak. Bakın Atatürk yeniliklere açıktı. Değişimi cesaretle sahiplenirdi. Onun için ekonomik bağımsızlık en az Kurtuluş Savaşı kadar önemliydi.

Üreten, çalışan, sanat yapan, bilime kafa yoran, bağımsız ve başı dik insanların yaşadığı bir ülke hayal ediyordu. O, dünyayla rekabet eden bir Türkiye'yi inşa etmek istiyordu. Peki sonra bizler ne yaptık? Onu anlamaktan uzaklaştık, sadece anar olduk.

"BUGÜN HAYATTA OLSAYDI..."

Bugün hayatta olsaydı ve sizleri görebilseydi sevgili gençler, içinizde dünyayı değiştirmek için yıldızlara ulaşma gücü, sabır ve tutkunuz olsun derdi. Bu olanlar için moralinizi bozmayın derdi. Tüm enerjinizi eskiyle savaşmaya değil, yeniyi inşa etmeye odaklayın derdi. Olmuş olan için artık strese girmeyin, olabilecekler için savaşın derdi. Değişimin sırrı burada, derdi. Vatansever olun, derdi.

En yüksek vatanseverlik, resmi politikayı körü körüne kabul etmek değildir. Kendi topraklarındaki adaletsizlikleri söküp atacak kadar derin bir ülke sevgisidir. Çünkü o zaman iç tartışmalar biter ve enerjinizi 85 milyonu dünya ile rakabete hazır etmek için harcamaya başlarsınız."