Son Dakika: Yan yana yandaş yayın! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'ortak yayın' tepkisi

Son dakika gelişmesi... CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 23:45
Son Dakika: Yan yana yandaş yayın! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'ortak yayın' tepkisi
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Türkiye'nin kaderini belirleyeceği seçimlere 2 gün kala partiler seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

Bugün saat 23.00'da 29 kanalda yayınlanan ortak yayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Çok sayıda kanalda Erdoğan'ın olmasının üzerine cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz…" ifadelerini kullandı.


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