Son dakika... Kılıçdaroğlu 'müjdem var' diyerek saat verdi
Son dakika haberi... Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Müjdem var" diyerek 22.30’a randevu verdi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, takipçilerini 22.30'da sosyal medyada buluşmaya çağırdı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "22.30’da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım" dedi.
22.30’da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 27, 2023
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