Son dakika... Kılıçdaroğlu 'müjdem var' diyerek saat verdi

Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:31

Güncelleme: 27.04.2023 - 21:44

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, takipçilerini 22.30'da sosyal medyada buluşmaya çağırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "22.30’da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım" dedi.