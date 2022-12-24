Son Dakika... Kılıçdaroğlu: O gece hiç uyuyamadım!

24 Aralık 2022 Cumartesi, 13:13

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Kadın Buluşması'nda konuşuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için gittiği Kayseri'de gerçekleşen Kadın Buluşması'na katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

Çok güzel bir toplantı. Gelen bütün kadın kardeşlerime teşekkür ederim. Türkiye'yi ve dünyayı değiştirecek sizlersiniz. Haramilerin iktidarını yıkacağız, bu ülkeye adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz.

Kadınların haklarının ve hukuklarının savunulmadığı bir yerde demokrasi olmaz. Toplumun bütün acılarını çeken, şiddete uğrayan, iş olanağı bulamayan kadınlar. Atama bekleyen öğretmenlere sözüm, size bu imkanı vereceğim.

Kırsalda yaşayan kadınlar büyük sorunlar yaşıyorlar. Bütün bunları biliyorum ama hepsini değiştirmek tek başına benim irademle olmuyor. Beraber, birlikte olursak her şeyi değiştireceğiz.

Ben eğer bu ülkede adalet için 450 km yürüdüysem bu millet için yürüdüm. Adalet için, kadınlar için, evlatlarımız için, işsizler için, haksızlığa uğrayanlar için yürüdüm. Adaletsizlik nerede varsa bütün adaletsizlerin üstüne yürüyeceğim. En büyük gücüm sizlersiniz.

Evlatlar bizim evlatlarımızdır. Bizim evlatlarımızın karnı doyması, yatağa aç girmemesi lazım. Onlar hem bugünümüz hem geleceğimiz için son derece önemlidir. Belediye başkanlarıma söyledim, her sabah yoksul ailelerde akşam hazırlanır sabah teslim edilir. Çocuk beslenme çantasını alır ve okula gider. Bunu Türkiye genelinde yap diyorsanız yetki vereceksiniz. Beslenme çantası uygulamasını kaldıracağız, her çocuk okula gittiğinde öğle yemeği yiyecek. Herkes aynı yemeği yiyecek.

Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler hiç endişe etmeyin Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda SGK primlerinizi devlet ödeyecek. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğim, her kadın kazanacak.

Diyorlar ki 'yapamaz, bunu gerçekleştiremez' bizim bütün belediye başkanlarımız yapıyorlar, geldiğimizde o bütçe beşli çetelere gitmeyecek.

Ayrıştırdılar, bizi böldüler. Başı açık, yok başı kapalı. Kadın kadındır kardeşim, kadının hakkını teslim edeceksin. Bütün ayrıcalıkları, torpilleri bitireceğim.

Paralar nerede diye soracaksınız. 'Beşli çete'nin elinde. Beşli çete'nin elindeki para 481 milyar dolar. Buradan paralarını Amerika'ya, Londra'ya götürüyorlar. Tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim.

6 yaşındaki kız çocuğuna sistematik bir tecavüze uğradığını duyduğumda o gece uyuyamadım. Bütün vekilleri topladım Adalet Bakanlığı'nın önüne gittik. 6 yaşındaki bir çocuğun hakkını arayamıyorsak biz niye siyaset yapıyoruz. Bu ülkenin polisi, savcısı, hakimi yok mu? Başka birini sisteme koyarak sahte rapor alıyorlar. Bu güç kimin? Ben tanımam hiç bilmem, konuşmadım ama benim vicdanım el vermiyor. Adalet isteyen bir insanın vicdanı el vermez.

Onlar para sevdalısı, onlar dolar sevdalısı bunları biliyorum."

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