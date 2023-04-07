Son dakika... Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Burada buluşalım'

Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşlara çağrı yaparak "Çok önemli bir mesele var, hepinizi 21.30’da buraya bekliyorum." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 20:50
Son dakika... Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Burada buluşalım'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Saat 21.30'u işaret eden Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili halkım, korku dağları sarmış. Çok önemli bir mesele var, hepinizi 21.30’da buraya bekliyorum."


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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