Son dakika... Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Burada buluşalım'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 20:50

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 20:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Saat 21.30'u işaret eden Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili halkım, korku dağları sarmış. Çok önemli bir mesele var, hepinizi 21.30’da buraya bekliyorum."