Son dakika... Kılıçdaroğlu saat verdi: En stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım

Yayınlanma: 06.05.2023 - 20:59

Güncelleme: 06.05.2023 - 21:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşlara seslendi.

Saat 23.00 için randevu veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım. Dünya düzenindeki yerimizi değiştirecek, Türkiye’yi en üst lige taşıyacak projemizi duyacaksınız. Haydi bekliyorum!"