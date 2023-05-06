Son dakika... Kılıçdaroğlu saat verdi: En stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım

Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım. Dünya düzenindeki yerimizi değiştirecek, Türkiye’yi en üst lige taşıyacak projemizi duyacaksınız. Haydi bekliyorum!" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 20:59
Son dakika... Kılıçdaroğlu saat verdi: En stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşlara seslendi.

Saat 23.00 için randevu veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım. Dünya düzenindeki yerimizi değiştirecek, Türkiye’yi en üst lige taşıyacak projemizi duyacaksınız. Haydi bekliyorum!"


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