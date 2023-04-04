Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu TikTok'ta: Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabı açtı. Burada bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?" diye yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 21:12
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?" notuyla TikTok hesabı açtığını duyurdu. 

TikTok'ta gençlere seslenen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: 

"Gençler 14 Mayıs sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum, takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım."

 


Kemal Kılıçdaroğlu TikTok CHP millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı

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