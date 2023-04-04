Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu TikTok'ta: Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabı açtı. Burada bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?" diye yazdı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?" notuyla TikTok hesabı açtığını duyurdu.
TikTok'ta gençlere seslenen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Gençler 14 Mayıs sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum, takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım."
Gelmez gelmez dediniz, ne oldu? ?? https://t.co/x9V1k9feqo— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 4, 2023
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