Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu TikTok'ta: Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 21:12

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 21:36

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?" notuyla TikTok hesabı açtığını duyurdu.

TikTok'ta gençlere seslenen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Gençler 14 Mayıs sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum, takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım."