Son dakika... Millet İttifakı'ndan yeni kampanya videosu: İlk turda bitirelim, haydi!

Yayınlanma: 01.05.2023 - 19:04

Güncelleme: 01.05.2023 - 19:47

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "İlk Turda Bitirelim #Haydi" başlığıyla yeni bir seçim kampanya videosu yükledi. Millet İttifakı'nın tüm parti liderlerinin ve iki belediye başkanının yer aldığı videoda 'Haydi' şarkısıyla birlikte seçmen sandığa davet edildi.

LİDERLER DE YER ALDI

Millet İttifakı'nda yer alan CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ile birlikte, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, birlikte 14 Mayıs seçimlerine 13 gün kala yeni bir kampanya filminde yer aldı.

'TÜRKİYE KAZANACAK HAYDİ'

Kazım Koyuncu tarafından seslendirilen 'Hayde' şarkısının kullanıldığı tanıtım filminde, seçmen sandığa, oy kullanmaya davet edildi. Videoda Akşener, "Haydi tarih yazalım", Kılıçdaroğlu, "Haydi, birlikte sandığa", Karamollaoğlu, "Haydi umuda", Babacan, "Haydi, beraber", Davutoğlu, "Haydi yeniliğe", Uysal, "Haydi mutluluğa" ifadelerini kullandı. Tanıtım filmi Kılıçdaroğlu'nun, "Haydi hep birlikte sandığa. Sana söz! Türkiye kazanacak, haydi" sözleriyle sona erdi.