Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'Bay Kemal’in Tahtası': Yatırım parası da var, projelerimiz de var, şampiyonlar ligi insan kaynağımız da…

Yayınlanma: 18.04.2023 - 21:06

Güncelleme: 18.04.2023 - 21:34

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiyle ilgili projelerini anlattığı "Bay Kemal'in Tahtası" videosunun ikincisini yayımladı. Türkiye'de 9 özel ekonomi bölgesine 50 üretim tesisi kurulacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince, buralarda sosyal hayat da canlanacak, Türkiye zenginleşecek. Türkiye kazanacak. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, videoyu sosyal medya hesabından "Bay Kemal’in Tahtası! Evet yatırım parası da var, projelerimiz de var, şampiyonlar ligi insan kaynağımız da…" notuyla paylaştı.

"Üretim tesislerimiz, planladığımız ulaştırma ağı çerçevesinde hem birbirlerine hem limanlarımıza hem de stratejik küresel pazarlara çift hatlı demir yolu ağı ile bağlacak" diyen Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"Bugün oluşturacağımız özel ekonomi bölgelerinde kurulacak 50 üretim üssünü anlatacağım. Hadi başlayayım...

Dokuz özel ekonomi bölgesinde 50 üretim üssü kuracağız. Bu 50 üretim üssü hem ekonomi bölgelerindeki fabrikalarımıza, makina, ekipman, ara malı, yedek parça üretecekler hem de ihracat yapacaklar. Bu özel ekonomi bölgelerinde ne mi yapılacak?

12 ana alan... Tam 12 ana alanda yerli, inovatif yani yenilikçi, katma değer yaratılan üretim gerçekleştirilecek. İşsizliğe son verecek, yüksek istihdam fırsatı oluşacak.

Sayıyorum: Çip teknolojisi, bioteknoloji, savunmsa sanayi ve ARGE, gemi sanayii, sağlık ve medikal araştırmalar, nanoteknoloji, lojistik, bilişim, otomtiv yedek parça, petrokimya, hazır giyim, gıda, tarım ve hayvancılık sanayii üsleri kurulacak.

Üretim üsleri kentlerimizin iş gücü niteliği coğrafi konumu, sahip olduğu hammade gibi kriterlere göre belirlenecek. Tarım ve haycancılık dışındaki üsleri özel sektör işletecek.

Bu üsler, uygun fiyatlı enerji imkanlarından yararlanacaklar. Üretim üslerinde faaliyette bulunan şirketler ve çalışanlar önemli vergi teşfiklerinden yararlanacaklar.

Üretim tesislerimiz, planladığımız ulaştırma ağı çerçevesinde hem birbirlerine hem limanlarımıza hem de stratejik küresel pazarlara çift hatlı demir yolu ağı ile bağlacak.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep üretim tesislerinde üretilecek inşaat malzemeleri tesislerine normal avantajların yanı sıra ek özel teşfikler vereceğiz. Yeni nesil inşaat malzemelerini yerinde, kaliteli ve ucuza üretecek deprem konutlarıyla iş yerlerini daha hızlı ve daha uygun maliyetle inşa edeceğiz.

Hesabımızı yaptık. 100 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gelmesini sağlayacağız. Şu çok açık: Yabancı sermayeli yatırımlar için Türkiye'den daha verimli başka bir ülke yok.

Bu bölgeler 5 yıl içinde kendi amortismanını sağlayacak noktaya gelecekler. Bir üretim seferbeliği başlatıyoruz dedim.

Artık tüm Türkiye üretecek. Planlamayla Türkiye'yi büyüten akılla, el birliğiyle bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Ve sonunda zenginleşen halkımız olacak.

Türkiye'nin batısında belli kentlerimize yoğunlaşan, ülkenin geri kalanının görmediği yatırım ve üretim iklimini biz Türkiye'nin tamamında sağlayacağız, yaygınlaştıracağız.

Anadolu'nun gençleri göç etmek zorunda kalmayacak. Artık o günler bitecek... Anadolu'dan değil, metropollerden Anadolu'ya göç başlayacak.

Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince, buralarda sosyal hayat da canlanacak, Türkiye zenginleşecek. Türkiye kazanacak. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz.

Merak etmeyin, geliyoruz... Sana söz... Sağlıcakla kalın"