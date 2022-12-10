Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan '6 yaşında çocuğa cinsel istismar' tepkisi: Neyi bekliyorsun ey Saray hükümeti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından; İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken imam nikâhıyla evlendirmesi ile ilgili açıklama yaptı. Sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Neyi bekliyorsun ey Saray hükümeti" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 13:44
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan '6 yaşında çocuğa cinsel istismar' tepkisi: Neyi bekliyorsun ey Saray hükümeti?
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Türkiye, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki H.K.G. isimli kızını 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 'evlendirmesini' ve çocuğun uzun yıllar istismara maruz bırakılmasını konuşuyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında yaptığı bir paylaşımı hatırlatarak, söz konusu skandala ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve iktidara sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsun ey Saray hükümeti? Fotoromanı geç, ondan kimse bir şey beklemiyor zaten, devlet hemen gerekeni yapsın. Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu 2018’deki mesajında da şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“CHP olarak, ülkemizin en büyük utancı çocuk istismarının önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız demokrasi, eşit yurttaşlık ve çağdaş uygarlık mirası ile tüm kadınların ve çocukların mutluluğu için bu düzeni değiştirmeye mecburuz! ‘6 yaşındaki çocukla evlenilebilir’ diye fetva veren ve bu fetvayı verenleri destekleyen iktidara oy vermek, evlatlarımızı karanlık bir geleceğe mahkûm etmek demektir. Çocuklarımız için, gelin Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaralım!”


Kemal Kılıçdaroğlu cinsel istismar Hiranur Vakfı

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