Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından af konusuna ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara af konusu hakkında çağrıda bulundu.
"FOTOROMANCI HİÇ HEVESLENMESİN..."
Sosyal medya hesabından "Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:
“Bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır. Şunu da peşinen söyleyeyim, Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok.”
Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 30, 2022
AF TARTIŞMASI
MHP’nin Meclis’e sunduğu af teklifini hakkında Kemal Kılıçdaroğlu, “Hukukçulardan oluşan bir ekip teklife bakıyor. Bizim asıl merak ettiğimiz AK Parti’nin nasıl baktığıdır. AKP’nin ne yapacağını ben de merak ediyorum. MHP’nin teklifine bakar, inceleriz. Ancak biz gazetecilerin, milletvekillerinin, STK temsilcilerinin hapiste olduğu bir Türkiye istemiyoruz” demişti.
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