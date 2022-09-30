Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çok sert 'Mersin' tepkisi: 'Şehit üzerinden kumpas kuruyorlar'

30 Eylül 2022 Cuma, 13:21

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine 26 Eylül Pazartesi günü akşamı düzenlenen terör saldırısı, siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, saldırganlardan birinin kimliğinin Dilşah Ercan olduğu belirtilmişti.

İKTİDAR HEDEF ALMIŞTI

Saldırının hemen ardından Dilşah Ercan'ın isminin CHP'nin raporunda 'gazeteci' olarak yer aldığına ilişkin iddialar sosyal medyada gündem olmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın açıklamasında iddialara ilişkin olarak "CHP’nin; 2012 yılında yapmış olduğu, 2013 yılında kamuoyu ile paylaştığı; o dönem bütün siyasi partilere yolladığımız, halen daha da referans bir kaynak olarak gösterilen Tutuklu Gazeteciler Raporu’nun bir sayfasından CHP’ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var" ifadelerini kullanmıştı.

"SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN DİLŞAH ERCAN DEĞİL"

Son yaşanan gelişme ile Mersin'deki terör saldırısını PKK üstlenmiş; terör örgütünden yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştirenin Dilşah Ercan olmadığı öne sürülmüştü..

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından, "Bile bile yalan söylediniz" diyerek, DNA raporlarının paylaşılması gerektiğini söylemişti.

"ŞEHİT ÜZERİNDEN KUMPAS KURUYORLAR"

Son olarak Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, polis memuru Sedat Gezer’in şehit olduğu PKK saldırısından sonra iktidarın CHP’yi suçlamasına çok sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Ortada teröristlerle kahramanca çatışan ve onları polisevine sokmayan kahraman bir şehidimiz var ama iktidar bu olay üzerinden CHP’ye ve bana kumpas kurmakla meşgul” ifadesini kullandı.

"BU VİCDANSIZLIKTIR"

Bila'nın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şehit kanı üzerinden kumpas kuran bir Saray ve onun fotoromancısı var. Kumpas kurulan ben utanıyorum, bunlar utanmıyor. Şehidi bile kendilerine rant malzemesi yapmaktan çekinmiyorlar. CHP ve bana kumpas kurmayı, yandaş gazetelere, televizyonlara manşet atmayı şehitten daha çok önemsiyorlar. Bu utanmazlık, vicdansızlık, akılsızlıktır.”

"TAKSİCİYİ ŞAHİT GÖSTERİYORLAR"

Kılıçdaroğlu, iktidarın seçime kadar bu tür kumpaslara devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

“Bu kumpas tam bir rezalettir. Seçime kadar buna benzer rezaletler yapacaklarını biliyorum. Biz hazırlıklıyız. Bu rezaletlerle beni sindireceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz sinmeyiz. Eğer geri adım atacağımı sanıyorlarsa yine yanılıyorlar. Bir adım geri gitmeyeceğim. İktidara hodri meydan diyorum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ne beni ne CHP’yi ne milleti sindiremezsiniz. CHP bu cumhuriyeti kurmuş, yurtseverlerin partisidir. CHP’yi terörle ilişkilendirmek için kurulacak bu gibi bütün kumpasları boşa çıkarmasını biliriz. DNA raporları ellerindeyken yalan söyleyip kumpas kuruyorlar. Taksiciyi şahit gösteriyorlar. Peki devlet nerede? Devlet ne yapıyor? Gerçekten ben utanıyorum, bunlar utanmıyorlar.”