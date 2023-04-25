Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü 'Bay Kemal'in tahtası' videosu: Yatırımı buldum, şampiyonlar ligi ekibini kurdum
Son dakika haberi... Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in Tahtası-4" başlıklı yeni videosunu paylaştı. Yatırımı bulduğunu ve şampiyonlar ligi kadrosunu kurduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Acil söndürülmesi gereken yangınlar var ama orta vadede halkımızı zenginleştirecek vizyon da şart " dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal’in Tahtası' videolarının 4'üncüsünü yayınladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoya "Acil söndürülmesi gereken yangınlar var ama orta vadede halkımızı zenginleştirecek vizyon da şart. Ateşler söndürülür ama kalkınma için başka bir kafa lazım. Bu ancak şampiyonlar ligi insan kaynağı ve bolca yabancı yatırım ile olur. O da sadece bizde var" notunu düştü.
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