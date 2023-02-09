Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: 'Acilen 2 maaş ikramiye yatırın'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 14:01

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:21

Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin yarattığı yıkımla mücadele sürerken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında iktidara çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet" dedi.

İşte o paylaşım: