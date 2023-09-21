Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'da 'mülakat' tepkisi: O çocukları size yedirmeyeceğim!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 22:10

Güncelleme: 21.09.2023 - 22:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş, “Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarıyla görüşür, bakarız” demiş. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş.

Ancak burada sadece bir yalanın itirafı yok, yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Bu senin zaten seçim vaadindi, gereğini yaparsın biter! Hayırdır, alacağın kararları bakanlarınla görüşesin mi tuttu?

Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken, siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim!"

Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş, “Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarıyla görüşür, bakarız” demiş. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 21, 2023

'SÖZ VERDİYSEM...'

Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta gazetecilerin mülakat sorusuna, "Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz" yanıt vermişti.