Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erzurum Valisi Memiş'e: 'Her birinizin hesabını soracağım'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 14:36

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:18

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimlere sayılı günler kala meydanlardaki hareketlilik sürüyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da düzenlenen Millet Buluşması'nda yurttaşlara seslendi.

Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya ilişkin yerel yetkilileri işaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş'i isim vermeden eleştiren Kılıçdaroğlu, "Siz devletin valisisiniz! Devletin kaymakamısınız! Eğer bir partinin bürokratı gibi davranırsanız, bir parti için uğraşırsanız her birinizin hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.

"SEN BEŞLİ ÇETELERE ÇALIŞIYORSUN"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Siz değişime hazırsanız Bay Kemal de hazır. Bu ülkeye huzuru, bereketi kardeşliği hep beraber getireceğiz. Bu ülkeye baharı getireceğiz. Büyük sıkıntılarınız, dertleriniz var, evlatlarınız işsiz, çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor, mutfakta yangın var, devlet iyi yönetilmiyor, devlete çöreklenenlerin devletin bütün kaynaklarını tükettiklerini biliyorum. Tamamının çözümü var, çözümün anahtarı sizde. Beraber birlikte çözeceğiz.

* Hiçbir çiftçi, hiçbir üretici asla zarar etmeyecek. Süt üreticisi asla zarar etmeyecek, dışarıdan süt tozu asla gelmeyecek. Hiçbir esnaf sıkıntıya girmeyecek. Esnaf Bakanlığı kurulacak. Sizin hakkınızı hukukunuzu koruyan var onun adı; Bay Kemal. Çiftçinin ve esnafın aldıkları paranın faizlerini sileceğiz. Biz bunu söyleyince, ‘Bay Kemal parayı nereden bulacak?' diyorlar. Sen beşli çetelere çalışıyorsun, Bay Kemal de vatandaşa çalışıyor!

"ÖZGÜRLÜĞÜ HUZURU GETİRECEĞİM"

* Saltanatı bitireceğim. Saray’da oturmayacağım. Gazi’nin Çankaya Köşkü’nde oturacağım. Sarayın sefasını halk sürecek. Size söz veriyorum; özgürlüğü huzuru getireceğim. Tweet attığınızda anneniz babanız; 'Başımız belaya girer' diye uyarıyor. En kolay Bay Kemal'i eleştireceksiniz.

* Köy gerçekten şehrin bir parçası olacak. Köyü yeniden ayağa kaldıracağız. Herkesin ürettiği, kazandığı güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu bizim görevimiz. Bay Kemal sözünden dönmez. En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli, Afgan kardeşlerimizim tamamını ülkelerine yollayacağız. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşayacağız.

"SİZ DEVLETİN VALİSİSİNİZ"

* Devlet liyakatle, adaletle, ahlakla yönetilir. Devlet parti değildir. Parti ayrıdır, devlet ayrıdır. Devleti parti devleti hale getirdiler. Aydın Meydanı'ndan sesleniyorum: Siz devletin valisisiniz! Devletin kaymakamısınız! Eğer bir partinin bürokratı gibi davranırsanız, bir parti için uğraşırsanız her birinizin hesabını soracağım. Tabii oldukları kanunun adı: Devlet Memurları Kanunu. Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri var. Parti memuru gibi hareket ediyorsa devlet memuru değildir. Devlet memuru görevini yapacak. Devlet memurlarına saygım var."

VALİ MEMİŞ NE DEMİŞTİ?

Erzurum Valisi Okay Memiş, taşlı saldırının ardından yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun kente ziyaretinin bir "miting" olarak değil, "esnaf ziyareti" olarak programlandığı için etkin güvenlik önlemlerinin alınmadığını savunmuştu.

Ayrıca saldırganlarla ilgili soruya "İhtiyaç olursa gözaltı olacaktır" yanıtını vermişti.