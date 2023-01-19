Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'ilaç krizi' tepkisi: '4 ay sonra...'

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 15:49

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 15:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaşanan ilaç tedarik sıkıntısına sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç. Her şeyi çürüttüler" dedi.

CHP lideri mesajının devamında, "4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç. Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin" ifadelerini kullandı.