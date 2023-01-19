Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'ilaç krizi' tepkisi: '4 ay sonra...'
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ilaç krizine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaşanan ilaç tedarik sıkıntısına sert tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, "Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç. Her şeyi çürüttüler" dedi.
CHP lideri mesajının devamında, "4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç. Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin" ifadelerini kullandı.
Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç. Her şeyi çürüttüler. 4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç. Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 19, 2023
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