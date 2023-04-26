Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'Kirli işler' videosu: Çok az kaldı, ha gayret!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:55

Güncelleme: 27.04.2023 - 00:21

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Kirli işler" başlığı ile video yayımladı. Videoda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifşa ettiği, Sultanbeyli’deki matbaaya da değinen Kılıçdaroğlu, her gün binlerce dezenformasyon haberi yapıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım; bundan aylar önce 'önümüzde uzun bir mücadele, ıstırap dolu bir süreç ve korkunç kara propagandalar var' demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor. Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları. Ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız. Hileciler, yalancılar, düzenbazlar, kışkırtıcılar, troller, sabotajcılar, lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla bir araya getirildi. Ayrıca Erdoğan'ın prens ve prenseslerini, milyar dolarlık vakıfları, kirli kampanya merkezlerine dönüştürüldü. Şimdi bu çeteler ve kirli vakıfların himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Türk milletini birbirine düşürüyorlar.

'YİĞİDE SAVAŞ BAYRAMDIR UNUTMAYIN'

Bu seçimi, manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler, ya kalacaklar. Düşünün, kendinizi bir an için onların yerine koyun. Şu ana kadar başarılı oldukları şeyler de yok değil. Mesela, halktan çalınan 418 milyar doları geri alacağım dediğim kampanya filmimizin televizyonlarda yayınlanmasını engellemeyi başardılar. Eyvallah, ben de defalarca kendilerine sert olacağımı söylemiştim. Dolayısıyla yiğide savaş, bayramdır, unutmayın. Yiğide savaş bayramdır. Böyle gelsinler, hepsi gelsin.

'SAHTE PARTİ BROÜŞÜRÜ'

Whatsapp ve Telegram gruplarından her gün binlerce dezenformasyon haberi yayıyorlar. İstanbul Sultanbeyli'de bir matbaa, CHP logosuyla partimizi, terör yanlısı gibi gösteren sahte parti broşürü basıyor. Yeni değil bunlar, Mansur Başkan'ın Ankara'da kazanacağını anladıkları an; 'su sayaçlarını teröristler okuyacak' demeye başlamışlardı. Ekrem Başkan'ın İstanbul'u alacağını anladıkları an; 'Pontus'u Montus'u' bırakmadılar. Kurtuluş Savaşı gazisi torununa etmedikleri iftira kalmamıştı. Ya, demeyeyim diyorum da bana da yok PKK, yok başka terör örgütü, türlü iftiralar...

'İNSAN ÇAPINA BAKAR'

Bu eli kanlı katillerin saldırdığı tek lidere diyorlar bunu. Beni ne terör örgütleri, ne beşli çeteler, ne ağalar, ne babalar yolumdan çevirememiş; siz kimsiniz arkadaş ya? İnsan bir ayna karşısına geçer, insan bir çapına bakar ya... Neyse...

Sevgili halkım; ben size bu işin sonunda ne olacağını söyleyeyim. Sonunda hak galip gelecek, halk galip gelecek. Zaten sonrasını siz de biliyorsunuz. O çetelerin telefonları acı acı çalmaya başlayacak. O kabusu yaşayacaklar. Peki siz bu süreçte ne yapacaksınız?

'AZ KALDI, HA GAYRET'

Ey kalbi güzel, ruhu temiz halkım. Siz nezaketi elden bırakmayacaksınız. Siz, onlar iyi oldukları için değil, siz iyi olduğunuz için nezaketi elden bırakamazsınız. Yoksa, onlarınki saf kötülük; su katılmamış kötülük. Ama onların kötülüğünün sizin temiz kalbinizi zehirlemesine izin vermeyin. Çünkü kanatları vardır kalbin; sevince uçar. Sevilmeyince göçermiş...

Değmez bunlara, vallahi değmez. Siz sevin birbirinizi. Çok az kaldı sevgili halkım. Çok az, ha gayret!"