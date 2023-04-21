Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan provokasyonlar sonrası ilk açıklama: 'Mesele sadece para'

Yayınlanma: 21.04.2023 - 22:46

Güncelleme: 21.04.2023 - 23:10

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bugün Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Adıyaman'da üç farklı provokasyona maruz kaldı. Mezarlık ziyaretinde ve ardından türbe ziyaretinde sözlü saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'nun konvoyu Kahta'da tekmelenince, geziyi iptal etmek zorunda kaldı.

Bugün yaşanan saldırılar hakkında Kılıçdaoğlu, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Söz konusu olan çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz" başlığı ile Meclis Grup Toplantısı'nda yer alan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bana bir şey olursa, halkıma emanetimdir, o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir o para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerinindir o para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz."