Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ye sert çıkış: 'Görüşeceğiz...'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından SPK'ye çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yükselişle başlamasının ardından öğleden sonra sert kayıplar yaşadı. BIST 100 endeksi yüzde 5 düşüşle 4 bin 754 puana kadar geriledi, devre kesici uygulandı.
Borsa'daki sert hareketler sonrası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) çağrıda bulundu.
"Defalarca uyardım seni SPK" diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:
"Küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz"
Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz. https://t.co/T5eQXufS36— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 1, 2023
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