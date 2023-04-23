Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan, Yavaş ve İmamoğlu'nun da yer aldığı video paylaşımı: Yiğitlerim!
Son dakika haberi... Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da bulunduğu bir video paylaştı.
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