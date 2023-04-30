Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Emekçiler
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "emekçiler" başlıklı yeni bir video yayınladı.
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