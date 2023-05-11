Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'enflasyon' videosu: Biz gelmek zorundayız ki bir kalıp peynir 125 TL olmasın!

Yayınlanma: 11.05.2023 - 23:11

Güncelleme: 12.05.2023 - 00:03

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından, bu defa alışveriş poşetleriyle bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Gerçekler" başlığı koyduğu videoda "Önümüzdeki ay ilk çözmeniz gereken mesele, sofranıza koyacağınız yemektir. Peki siz bu radikallerden oluşan koalisyonun bu meseleleri umursadığını hiç gördünüz mü?" diye sordu.

Temel gıda ürünlerini 1 sene önceki fiyatlarıyla kıyaslayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Mutfağınızda kıyametler kopuyor, marketler, pazarlar yangın yeri fakirin payına ise cehennem düştü.

Saraylılar aylardır size laf salatası yapıyorlar. İki yakanızı bir araya getirmeye her çalıştığınızda Erdoğan gelip gömleğinizin yakasından bir düğmeyi daha koparıyor.

Bunu neden yaptığını sorduğunuzda da yanıt vermek yerine size hamaset satıyor. Ordunun gemisini sergiliyor. Sorumsuzluk bu.

Bakın sadece soğan veya et değil her şey pahalı. Artık tasarruf edecek yer kalmadı. Biz göreve gelir gelmez ilk iş önce tarladaki sonra sofradaki yangını söndüreceğiz.

Bakın çok sık alışveriş yaptığınız indirim marketten insanımızın en çok aldığı ürünleri aldım. Size bir sene önceki fiyatını ve bu sabahki fiyatını söyleyeceğim.

1 kilo pirinç aldım; Geçen sene 18 lira bugün 39 lira. Bir kilo pirinç 4 kişilik bir aileye kaç gün gider biliyor musunuz? Tabii siz biliyorsunuz da saraydakiler gerçek insanların nasıl yaşadığını bilmez.

1 kilo kuru fasulye; Geçen sene 17 lira bugün 36 lira vermişiz.

Toz şeker; Geçen sene 20 liraya aldığımız şeker bugün tam 47 lira.

1 litre süt; Geçen sene 14, bugün 27 lira.

750 gram yoğurt; Geçen sene 12 lira bugün 28 lira verdik.

1 kilo çay; Geçen sene 41 liraya alıyorduk, biz bugün buna 76 lira 50 kuruş ödedik.

1 kilo domates; Geçen sene 12 lira bugün 27 lira ödedik.

400 gram kuşbaşı aldık; Geçen sene 55 lira bugün 92 lira.

Bir kalıp beyaz peynir de aldık; Geçen sene 28 lira bugün 75 lira.

1 kavanoz salça: Geçen sene 21 lira bugün 36 liraya.

Sevgili halkım biz gelmek zorundayız ki süt bu senenin sonuna kadar 50 lira olmasın.

Biz gelmek zorundayız ki bir kalıp peynir bu senenin sonuna kadar 125 lira olmasın. Bir kilo çay 110 lira olmasın. Kalın sağlıcakla."