Son Dakika... Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik duyurdu: Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı dava reddedildi
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı davanın reddedildiğini belirtti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "5'li Çete, yolsuzluk" eleştirilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan davanın reddine karar verildiğini duyurdu.
Çelik paylaşımında, "Erdoğan yine kaybetti! Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 03.03.2022 tarihli "5'li çete, yolsuzluk" özelindeki haklı eleştirileri nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davanın bugünkü duruşmasında davanın reddine karar verildi! Kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Erdoğan yine kaybetti!— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) January 17, 2023
Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 03.03.2022 tarihli "5'li Çete, yolsuzluk" özelindeki haklı eleştirileri nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davanın bugünkü duruşmasında davanın reddine karar verildi!
Kazanmaya devam edeceğiz@kilicdarogluk
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