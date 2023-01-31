Son Dakika... Komisyon CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan için görüş bildirdi: 'Dokunulmazlıkları kaldırılsın'

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 16:39

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 16:39

Meclis Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi.

AKP milletvekilleri Ali Özkaya, Emine Yavuz Gözgeç ve İbrahim Halil Fırat ile CHP Milletvekili Alpay Antmen ve HDP Milletvekili Abdullah Koç yer aldığı komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırladığı raporu Anayasa Adalet Karma komisyonuna sunacak.

NE OLMUŞTU

CHP'li Başarır hakkında, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşma sırasında yargılamaya müdahale ettiği suçlamasıyla "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs"ten fezleke düzenlenmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında Tahir Gümren'e küfrettiği gerekçesiyle Türkkan hakkında da "hakaret" suçundan fezleke hazırlanmıştı.