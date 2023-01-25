Son dakika... Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan hakkında yeni gelişme: 'Karar' için tarih verildi

Son dakika haberi... TBMM Hazırlık Komisyonu, Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararını 31 Ocak Salı günü yapacağı toplantıda verecek.

DHA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 10:52
Son dakika... Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan hakkında yeni gelişme: 'Karar' için tarih verildi
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CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık', İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında ise 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama'dan fezleke hazırlanıp Meclis'e gönderilmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat göndermişti.

TARİH VERİLDİ

Son olarak komisyonun, Türkkan ile Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararını 31 Ocak Salı günü yapacağı toplantıda vereceği açıklandı.


Ali Mahir Başarır Lütfü Türkkan TBMM dokunulmazlık

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