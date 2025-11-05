Son dakika... Komisyonda 'İmralı' turu: TBMM Başkanı Kurtulmuş partilerle görüşecek

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda yer alan siyasi partilerin koordinatörleri ile Meclis’te bir araya gelecek.

Toplantı saat 16.30'da gerçekleşecek.

15 GÜN İÇİNDE İMRALI'YA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun gündeminde bu hafta dikkat çeken başlıklardan biri “İmralı’ya gidiş” olacak.

Halk TV'nin aktardığına göre; komisyonu’nun perşembe günü yapılacak 17’nci toplantısında, komisyon üyelerinden oluşacak bir heyetin İmralı Adası’na gitmesi önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor. Meclis kulislerinde, uzlaşma sağlanması halinde heyetin 15 gün içinde ziyareti gerçekleştirebileceği konuşuluyor.