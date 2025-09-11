Son Dakika... Mahkeme 'esastan ret' kararı vermişti... Kayyum Gürsel Tekin'den ilk açıklama: 'Görevimizin başındayız'

Ankara 3. Asliye Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması kararına 'esastan ret' kararı verdi.

Kararın ardından Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tekin, şu açıklamalarda bulundu:

"Allah herkesi yalandan, talandan, sahte dostlardan korusun. Bugün can yoldaşımın acı günündeyim. İnsanlık, sadece zor günde belli olur. Sizi insan olmaya davet ediyorum.

Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz.

Görevimiz psikolojik savaşlara cevap vermek değil; CHP’nin içindeki ayrılığı, kırgınlığı onarmaktır. Kirli medya algılarına değil, partimizin birliğine odaklandık. Sabırla, inançla… Geçmişimiz geleceğimizin teminatıdır."