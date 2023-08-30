Son dakika... Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı: Rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim!
Son dakika haberi... Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıkladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, önemli açıklamalarda bulundu.
AYRINTILAR GELİYOR...
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski bakan havuzda ölü bulundu
- İstanbul'da 'alkol' yasağı
- Aile üniversitesi!
- İçeridekilerden dışarıdakilere öğütler
- İşte muhtemel rakipler...
- İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracak mı?
- Akşener'in o sözlerine ilk kez yanıt verdi
- Yandaş Selvi'den 'Meral Akşener' iddiası
- Berzeg'in evine dönen köpeğiyle ilgili yeni ayrıntı
- Filede 'Zafer' günü!