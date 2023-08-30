Son dakika... Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı: Rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim!

Son dakika haberi... Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 20:48
Son dakika... Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı: Rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim!
Abone Ol google-news

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, önemli açıklamalarda bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR...


Player Alanı
Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara

İlgili Haberler

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'in o sözlerine ilk yanıt

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'in o sözlerine ilk yanıt

En Çok Okunan Haberler