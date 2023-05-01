Son dakika... Mehmet Hakan Atilla: Pasaportuma el kondu, karakola götürülüyorum

Yayınlanma: 01.05.2023 - 13:48

Güncelleme: 01.05.2023 - 14:08

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, pasaportuna el konduğunu duyurdu. ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından ise Türkiye'ye dönen Atilla, havalimanında yaşadığı olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Atilla, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailenle Kıbrıs’a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun” ifadelerini kullandı.

Kararın sebebinin belli olmadığını belirtten Atilla, bir diğer paylaşımında da tepkisini “Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk savunduk koruduk, karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” diyerek dile getirdi.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970 yılında Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Atilla, 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra ise Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde bir süre uzman sıfatıyla görev aldı.

Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Hakan Atilla, 2007-2011 yılları arasında ise Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev aldı. ABD'de tutuklanana kadar Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıydı.

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan Atilla, infazının ardından Türkiye'ye dönmüştü.