Son Dakika... Memleket Partisi'nden partiyi kapatma kararı: CHP'ye katılacaklar mı?

Memleket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılmasının ardından partinin geleceği merak ediliyordu.

Parti içinden bazı sesler, yola devam edilmesi gerektiğini bazıları ise CHP'ye katılma fikrini kamuoyunda ile getiriyordu.

Partinin aldığı karar bugün belli oldu. Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz’da yapılacak kurultayda partinin kapatılacağını açıkladı.

CHP'YE KATILACAKLAR MI?

Güven yaptığı açıklamada, "Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum" diyen Güven, "Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur. Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun" şeklinde konuştu.

Bu açıklamanın ardından parti üye ve kuruluşlarının CHP'ye katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 24 Haziran'da grup toplantısında CHP'ye katıldı. İnce yaklaşık üç buçuk yılın ardından CHP saflarına dönmüş oldu.

CHP lideri Özgür Özel, "Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam. Onun rozeti doğduğundan beri alnına takılı zaten" ifadelerini kullanmıştı.