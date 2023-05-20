Son dakika... Meral Akşener'den 14 Mayıs sonrası ilk konuşma: 'Önümüzde iki seçenek var'

Yayınlanma: 20.05.2023 - 13:00

Güncelleme: 20.05.2023 - 14:11

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından ilk kez konuştu. Akşener'in parti genel merkezindeki konuşması 13.07 itibarıyla başladı.

Meral Akşener konuşmasına, "Bir seçim geçirdik, hem meclis hem cumhurbaşkanı seçimi şeklinde. Bu seçimde biz 14 Mayıs'a kadar ben ve arkadaşlarım 45 miting yaptık, 54 noktada çalışma yaptım. Bütün il ve ilçelerde arkadaşlarımız çalıştı" diyerek başladı.

"BU SEÇİM 0-0 İLE BAŞLAYAN BİR REFERANDUM"

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranları ile seçmen sayılarına dikkat eden Akşener, "12 milyon potansiyel seçmenimiz var. Bu seçim 0-0 ile başlayan bir referandum oluyor. 9 günlük süreçte partimizin bütün kurumları sahada olacak ve çalışacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için en şiddetli şekilde çalışacağız" dedi.

"BUGÜN İSTANBUL'A GİDİYORUM"

"14 Mayıs'tan sonra biz neler yaptık" diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sandık güvenliği başta olmak üzere ikinci tur için görüşmeler gerçekleştirdik. Bir iletişim grubu kuruldu. Arkadaşlarımız burada görevlendirildi. Ben 'kanaat önderi' denilen insanlarımızla görüşmeler gerçekleştirdim. Partimizin yetkilisi olan arkadaşlarımız benzer çalışmalar yaptı. 81 il teşkilatımız, önceki vekillerimiz ve yeni vekillerimiz saha çalışmasına başladı. Partimizin tüm kurulları sahada olacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13'üncü cumhurbaşkanı seçilmesi için kabiliyetlerimizin sonuna kadar çalışacağız.

Ben de tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanan ya da hiçbir adayı tercih etmeyen adayımızla görüşeceğim. İstanbul'da yoğun saha çalışması programı olacak. Bugün İstanbul'a gidiyorum, programım yarın başlıyor."

"DENGE-DENETLEME MEKANİZMASI KURULMALI"

İYİ Parti lideri Akşener, "Meclisin Cumhur İttifakı tarafından alınmış olması, Millet İttifakı'nın mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan bir seçim oldu. Sayın Erdoğan'ın kazanması halinde sistem bir daha Türkiye'de tartışılamaz hale gelir. Buna mutlaka mani olmalıyız. Meclis Cumhur İttifakı bileşenlerinin olabilir ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki denge-denetleme mekanizması oluşabilsin" diye konuştu.

Seçmenlere seslenen Akşener, "Büyük bir çaba harcayarak arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu sandığa götüreceksiniz. Ya kadınlara şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü seçeceksiniz ya da kadınların, çocukların gençlerin hakkının hukukun korunup iyileştirilmesini tercih edeceksiniz. Ya dün bayramda olduğu gibi unutturulmak istenmesini ya da büyük coşkuyla kutlanmasını seçeceksiniz. Ya 2019'da PKK'ye, 2023'te Hizbullah'a sırtını dayayanları ya da ülkemizde terörün gölgesini barındırmayanları seçeceksiniz. Ya ensar diye diye ülkemizi yolgeçen hanına döndürenleri seçeceksiniz ya da hududumuzu namus, nüfus cüzdanımızı tapu bilenleri seçeceksiniz" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, "Milletimiz güç hırsından yolunu kaybetmiş bir kişinin ihtiraslarına kurban olmayacak. İstibdadın karşısında hürriyet diye haykıracağız. Gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Bizim kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı.

SEÇİM GÜVENLİĞİ: 'YENİ BİR SİSTEM KURUYORUZ'

Akşener, seçim güvenliğine ilişkin de "Yeni bir sistem kuruyoruz. Seçim günü ıslak imzalı bütün tutanakları CHP il ve ilçelerine sonra da genel merkezlere gönderecek. İnsan unsurumuzu, avukatlarımızı, bilgiyi tek bir alanda toplayacağız. 2000 sandığa itiraz etmiştik. Bir kısmı tamamlandı. 2 şehrimizde milletvekili itirazlarımız devam ediyor" bilgisini verdi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Hep birlikte çalıştık, bir oy Kemal'e bir oy Meral'e dedik. Kendi logomuzla girdik seçime çünkü. Sayın Erdoğan 49.52 oy aldı, sayın Kılıçdaroğlu da 44.88 oy aldı. Katılma oranı yüzde 87.04. Bütün verileri bütün seçmene vurduğunuz zaman 12 milyon potansiyel seçmen var. Biz bu 14 Mayıs sonrası İYİ Parti olarak sandık güvenliği başta olmak üzere ikinci tura yönelik görüşmeler gerçekleştirdik. Sadece Kılıçdaroğlu'na çalışıldığı için CHP Genel Merkezi'nde çalışıyoruz. Bir kampanya grubu kuruldu. Sandığın korunmasından sorumlu her partiden isim var orada.

* Bizim arkadaşlarımız sabah akşam sahada olacaklar. Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için hepimiz seçime kadar çalışacağız. Ben bu süreçte oyunu Erdoğan'dan yana kullanan ya da yalnızca Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bölgelerdeki insanlarla görüşeceğim. Yarından itibaren bu programım başlıyor. Hemşehri dernekleri, derin yoksulluğa yönelik ev ziyaretleri dahil mikro bazda şahıs olarak da çalışacağım. Kapı zile dahi çalacağız.

* Erdoğan'ın kazanması halinde partili cumhurbaşkanlığı sistemi bir daha bu ülkede tartışılmaya açılamaz. Bu nedenle buna engel olunmalı. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi önemlidir. Sadece kendimiz değil, arkadaşlarınız, akrabalarınız, onların dostları, hepsini sandığa götürüp Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna edeceksiniz.

"ÖNÜMÜZDE İKİ SEÇENEK VAR"

* Ya tıpkı dün olduğu gibi Atatürk'ün adını anmayanları seçeceksiniz ya da büyük bir coşkuyla kutlayanları seçeceksiniz. Ya Cumhuriyet değerlerimize gıcık olanları ya da "Varlığım Türk varlığına armağan olsun" diyenleri seçeceksiniz. Ya vatandaşlığımızı satanları ya da onları tapu görenleri seçeceksiniz. Ya ensar diye diye onları ülkeye dolduranları seçeceksiniz, ya da sığınmacıları en geç iki yılda ülkelerine gönderenleri seçeceksiniz.

* Önümüzde iki seçenek var, yandaşların rant düzenine yol mu vereceğiz yoksa halkı mı zenginleştireceğiz? Ülkemizi devam eden büyük yıkımın son halkasına mı bırakacağız yoksa köprüden önceki son çıkışı mı seçeceğiz İftirayla yalanla zulümle var olan vesayetçilere, zulümden bıkmış bir millet olarak cevabı sandıkta vereceğiz. Bizler aynı bizden öncekiler gibi istibdata dur diyeceğiz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyeceğiz. Adalet diyeceğiz. Kazanan biz olacağız.

* Sandıkla ilgili verilerde şöyle bir sistem yapıyoruz. Islak imzalı tüm tutanakları bizim teşkilatlar CHP'ye götürecek. Aynı şekilde insan unsurumuzu, bilgimizi avukatlarımızı toplayacağız. İki bin sandığa itiraz etmiştik. İki şehirde itirazımız devam ediyor.

SİNAN OĞAN'LA GÖRÜŞTÜ MÜ?

Akşener'in açıklamalarının ardından soru-cevap kısmına geçildi.

İYİ Parti lideri, kendisine yöneltilen "Sinan Oğan ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna, "Sinan Oğan ile görüşmedim. Her kafadan ses çıkan sistemlerde sonuç alınamaz. Ama kendisinin bir talebi varsa, başta ben olmak üzere hepimiz yetkimizi Kılıçdaroğlu'na verdik" yanıtını verdi.

Akşener şöyle devam etti:

* Her kafadan bir ses çıkan sistemlerde bir sonuç alınamaz. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda her türlü görüşmeyi yerine götürüyor. Türk milliyetçiliği... Ben bir cumhuriyet tarihçisiyim. Ders anlattım. Türk milliyetçiliği küfür eden, ayrıştıranların milliyetçiliği değildir.

BABACAN'IN 'CUMHUR' ÇIKIŞINA YANIT

TV5 ekranlarında yeni Anayasa çalışmaları üzerine “Cumhur İttifakı 'Gelin biz beraber çalışalım' derse çalışmaya hazırız” diyen DEVA Partisi lideri Babacan’a da yanıt veren Akşener, "Ne söylediğin değil, ne zaman söylediğin önemli" dedi.

"ŞİMDİ SADECE KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTİYORUM"

"Bize inanılmaz iftiralar attılar. Buna inanan vatandaşlarımız da olabilir, biz bunun gerçek olmadığını ortaya koyacağız" diyen Akşener, "Bize öğrettiler öğretmenlik okulunda. Metotlar ne kadar iyi olursa olsun kötü öğretmenden iyi sonuç çıkmaz. Metotlar kötü olursa da iyi öğretmenden iyi sonuç çıkmaz. Ben daha önce hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem kendi partime oy istemiştim. Şimdi ise sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum" ifadelerini kullandı.

"MİTİNG OLMAYACAK"

Akşener, "Miting olmayacak, biz çok az bir oyu konsolide etmek için uğraşacağız sadece. Tek tek ikna edeceğiz, sadece ben 45 miting yaptım. Sayın Kılıçdaroğlu çok daha fazlasını yaptı" dedi.