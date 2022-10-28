Son Dakika: Meral Akşener, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti

28 Ekim 2022 Cuma, 18:45

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Hüseyin Baş, Meral Akşener'i “Sayın Başbakan” diye karşıladı.

Akşener ve Baş burada ortak açıklama yaptı. Akşener, Baş ile yaptığı ortak basın açıklamasında, “Ayın 14’ünde yapacağımız altılı masa toplantısında Baş’ın yaptığı çağrıyı kendisi adına teklif edeceğim” dedi.

AKŞENER: ALTILI MASA'YA İLETECEĞİM

Toplantı sonrası İyi Parti Genel Başkanı Akşener yaptığı ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Kendisi televizyon programında çağrıda bulundu. Bir yanda Millet İttifakı var masada. Aynı zamanda Saadet Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti CHP arasında ilk Millet İttifak ar. Daha sonra da 6'lı Masa var. Bu 6'lı Masa güçlendirilmiş parlamenter sisteme çalıştı. Seçimi aldıktan sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmekle ilgili milletimize söz verdik. Şimdi 6'lı Masa'da oturan genel başkanı olarak ayın 14'ünde yapacağımız toplantıya sayın Baş'ın yaptığı çağrının arka planını, gerekçelerini öğrendim ve o teklifi 6'lı Masa'ya götüreceğim. Onun için bu ziyaret gerçekleşti. Harika ağırladılar bizi. Tekrar teşekkür ederim. İnşallah her şey hayırlı olur.

BAŞ: TÜRKİYE'NİN YARINLARINA DÖNÜK GÜZEL VİZYON OLUŞTURMAK ADINA KIYMETLİDİR

Baş da şu ifadeleri kullandı:

Ben de sayın genel başkanımız Meral Akşener ablama diyeyim, bize o konfor alanını açmış oldu. Biz zaten iade-i ziyareti bekliyorduk. Ara ara iletişim kanalları üzerinden görüşüyorduk. Bize ilk refleksi gösteren parti lideri olmuş oldu. Bu konuda müteşekkiriz. Türkiye'nin demokrasisinin gelişmesi, parlamenter sisteme dönüşü. Malumunuz AK Parti ve Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıklarken biz burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyıl için 6'lı Masa'ya çağrıda bulunduk. Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı dönemdeki mantığı hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Türkiye'nin bütün düşünceleri bu masanın etrafında katkı sunsun. Çok mutlu olduk, memnun olduk. Türkiye'nin yarınlarına dönük güzel vizyon oluşturmak adına kıymetlidir.

BAŞ, MİLLET İTTİFAKI’NA KATILMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Hüseyin Baş, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı’na katılmak istediklerini söylemişti.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" ifadelerine İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır'' yanıtı gelmişti.

ALTILI MASA 14 KASIM’DA TOPLANACAK

‘Altılı masa’nın sekizinci toplantısı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğinde 14 Kasım’da düzenlenecek.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen CHP, İYİ Parti, DP, Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nden oluşan ‘altılı masa’nın ikinci tur toplantılarının ilki 2 Ekim’de CHP ev sahipliğinde başlamıştı.

Toplantıda 15-20 günde daha sık toplanma kararı alınmıştı.

‘Altılı masa’nın sekizinci toplantısı DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenecek. Toplantı 14 Kasım saat 12:00’de olacak.

Masanın komisyon çalışmalarını ortaklaştırması, yazılı hale getirmesi ve beyanname olarak kamuoyuna duyurmasının ardından cumhurbaşkanı adayının yetkilerini nasıl kullanacağı konusunu da ele alması bekleniyor.

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