Son dakika... Meral Akşener'den Erdoğan'a yanıt, Soylu'ya dava

21 Kasım 2022 Pazartesi, 17:17

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya FETÖ iddiaları nedeniyle 5 kuruşluk dava açtı.

İçişleri Bakanı Soylu’nun 13 Kasım tarihinde yaptığı, “PKK,HDP ve Meral Akşener’in patronu ABD” açıklaması ile farklı tarihlerde İYİ Parti liderini hedef alarak yaptığı açıklamaları, manevi tazminat davasına gerekçe gösterildi.

"SENİN YANINDAKİLER NASIL?"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "altılı masayı terk et" çağrısı yaptığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den "Kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız” yanıtını almıştı. Erdoğan, Katar dönüşü Akşener'in sözlerine karşılık "Sayın Akşener’in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var" yanıtını verdi.

Meral Akşener sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak Erdoğan'a yanıt verdi.

Twitter hesabından kurmaylarıyla bir fotoğraf paylaşan Akşener, "Sayın Erdoğan tavsiyeni dikkate aldım, yanımdakilere şöyle bir baktım…Gördüğün gibi yanımdakiler fevkalade sağlam, liyakat tavan. Ya senin yanındakiler nasıl?" ifadelerini kullandı.