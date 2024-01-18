Son Dakika: MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:47

Güncelleme: 18.01.2024 - 13:04

MHP, 31 Mart 2024 yerel seçiminde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 büyükşehir, 54 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini paylaştı.