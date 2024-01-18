Son Dakika: MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son dakika gelişmesi... MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı.
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MHP, 31 Mart 2024 yerel seçiminde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 büyükşehir, 54 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini paylaştı.
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