Son Dakika: MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son dakika gelişmesi... MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:47
Son Dakika: MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
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MHP, 31 Mart 2024 yerel seçiminde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 büyükşehir, 54 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini paylaştı.


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