Son Dakika: MHP de Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı
Son dakika haberi... AKP'nin ardından MHP de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı.
Konuyla ilgili bugün AKP milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'de cumhurbaşkanı adaylığı resmileşti.
MHP DE KARAR ALDI
AKP'nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grubu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine yönelik grup kararı aldı.
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