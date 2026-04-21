Son dakika... MHP'de 'tasfiye' depremi sürüyor: Ardahan İl Teşkilatı da feshedildi!

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP), İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından başlayan "tasfiye depremi" sürüyor.

Bugüne kadar 8 il teşkilatını fesheden MHP, bugün bir kentte daha tasfiyeye gitti.

SEMİH YALÇIN AÇIKLADI: ARDAHAN İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Ardahan İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

Yalçın'ın açıklamasına göre; Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atandı.

Semih Yalçın, X'ten yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

MHP, TEŞKİLATLARINI BİR BİR FESHEDİYOR

MHP, son haftalarda bir bir teşkilatlarını feshederken bunun gerekçesini açıklamıyor.

Fakat yönetimi feshedilen eski MHP İstanbul İl Teşkilatı başkanı Engin Akyüz dahil bazı ilçe başkanları, 27 Mart’ta MHP genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter’e destek vermişti.

TOPLAM 9 İL BAŞKANLIĞI FESHEDİLDİ

Geçen haftalarda MHP İstanbul İl Başkanlığının feshedildiği açıklanmış, yeni kadrolar duyurulmuştu. Ardından Kütahya, Kars, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatları da feshedildi. Dün ise son olarak MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi.

Bugün de Ardahan İl Teşkilatı'nın fesih haberi geldi.

İZZET ULVİ YÖNTER’İN İSTİFASI

Yönter, 27 Mart’ta ‘gördüğü lüzum üzerine’ MHP’deki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kararından önce de X’teki şu paylaşımı dikkat çekmişti:

“MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…”

Ardından sosyal medyada, paylaşımıyla Bahçeli’nin danışmanı Eyyup Yıldız’ı kastettiği öne sürülmüştü.

MHP lideri Devlet Bahçeli, istifa eden Yönter’in ‘akademik kariyeri için müsaade istediğini’ söylemişti.

Yönter, 17 Nisan’da X hesabını kapatmıştı.