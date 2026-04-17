Son dakika... MHP'deki 'tasfiye rüzgarı' sürüyor: Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatları da feshedildi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı.

ŞİMDİ DE BİLECİK, ÇANAKKALE, MUĞLA

Geçen hafta MHP İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesinin ardından dün de parti içinden peş peşe fesih haberleri gelmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, MHP'nin Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının feshedildiğini açıklamıştı.

Bugün yeni fesih haberleri de Çanakkale, Bilecik ve Muğla'dan geldi.

Yalçın'ın açıklamasına göre parti tüzüğünün üç teşkilat 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğün 34. maddesi uyarınca feshedildi. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan, Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya, Muğla İl Başkanlığına Emrah Oltulu atandı.

Yalçın, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

İSTANBUL İL TEŞKİLATI DA FESHEDİLMİŞTİ

Geçen haftalarda MHP Genel Merkezi tarafından alınan kararla, MHP İstanbul İl Başkanlığı ve bağlı 39 ilçe yönetiminin feshedildiği duyurulmuştu.

Alınan kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı’nın yanı sıra 39 ilçedeki tüm yönetim kurullarının yetkileri feshedilmişti. İstanbul teşkilatlarında yeni bir yapılanma sürecinin başlatılacağı öğrenilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir” denilmişti.

Semih Yalçın MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz’ın atandığını duyurmuştu:

“Tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır.”

MHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NIN YENİ YÖNETİMİ BELLİ OLDU

MHP İstanbul teşkilatının feshedilmesinin ardından yeni il yönetimi de önceki gün belli oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, göreve atanan Yılmaz'la birlikte çalışacak yönetim kurulu üyelerini duyurdu.

Feti Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"MHP İstanbul İl Başkanı Sn. Volkan Yılmaz'a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ahmet Yasak, Sn. Ömer Çölüoğlu, Sn. Mustafa Kemal Dalan, Sn. Mustafa Karaçam, Sn. Burak Arkaz, Sn. Mehmet Çamur, Sn. Hamit Şahinoğlu, Sn. Mustafa Nohut, Sn. Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ'la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun."

İZZET ULVİ YÖNTER İSTİFA ETMİŞTİ

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, 27 Mart'ta MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yönter, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim” demişti.

Yönter istifa açıklamasından birkaç saat saat önce X hesabından bir paylaşım yapmıştı:

“MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız. Paran da işe yaramayacak dümenci alçak.”

Bu paylaşımın ardından Yönter’in bazı MHP’li isimlerin paylaşımlarını kendi hesabından yeniden paylaşması dikkat çekmişti. MHP’li pek çok isim de eşzamanlı olarak sosyal medyadan benzer içerikli paylaşımlar yapmıştı.

Konuya dair açıklamalarda bulunan ve herhangi bir küskünlüğün olmadığını vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter’e akademik kariyerinde başarılar dilemişti.