Son Dakika: MHP Diyarbakır teşkilatını feshetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Diyarbakır il teşkilatının feshedildiğini duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, Diyarbakır İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.
Yalçın, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.
MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) June 16, 2022
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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