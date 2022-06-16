Son Dakika: MHP Diyarbakır teşkilatını feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Diyarbakır il teşkilatının feshedildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 11:29
Son Dakika: MHP Diyarbakır teşkilatını feshetti
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, Diyarbakır İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

 

 


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