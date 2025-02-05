MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastaneye kaldırıldı: MHP'den açıklama yapıldı

Yayınlanma: 05.02.2025 - 22:04

Güncelleme: 05.02.2025 - 22:51

Bu hafta TBMM'de partisinin grup toplantısı düzenlemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Gribal bir enfeksiyon geçirdiği konuşulan Bahçeli, Halktv.com.tr'nin haberine göre; kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Gazeteci Sinan Burhan ise MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile görüştüğünü bildirerek Bahçeli'nin hasteneye götürüldüğü bilgisini doğruladı. Özdemir, Bahçeli’nin yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığını ifade etti.

Diğer yandan MHP'nin resmi hesabından Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'in bilgilendirme mesajı paylaşıldı. Yayımlanan mesajda Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin ''Kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir'' ifadeleri kullanıldı.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin Özel Kalem Müdürü Sayın Murat Çeliker’den bilgilendirme mesajı. pic.twitter.com/kBybjXRHct — MHP (@MHP_Bilgi) February 5, 2025

YALÇIN: YAKALANDIĞI ÖKSÜRÜK NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yalçın sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

''Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir.

Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir.

Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir.''

GRUP TOPLANTISINI İPTAL ETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısını iptal etmişti.