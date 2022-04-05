Son dakika... MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi

05 Nisan 2022 Salı, 15:50

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'li Ersoy için "Basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" açıklaması yaptı.

NE DEMİŞTİ?

Enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin yerel bir televizyon kanalına değerlendirmelerde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede mustarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:

“Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''