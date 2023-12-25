Son dakika... MHP lideri Bahçeli, Meclis'i terk etti

MHP lideri Bahçeli, DEM Parti ve CHP'nin TBMM Genel Kurulundaki bütçenin kapanış konuşmalarını takip etmeyeceklerini belirterek, "Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

AA/DHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 14:46
Abone Ol google-news

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.

Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.


Bahçeli Dem Parti DEM MHP

İlgili Haberler

Devlet Bahçeli'nin yine dili 'sürçtü': Mep, muhhep, muhebbi…

Devlet Bahçeli'nin yine dili 'sürçtü': Mep, muhhep, muhebbi…
Devlet Bahçeli'den 'Şeyh Said' çıkışı: Sabır taşımızı çatlatmıştır

Devlet Bahçeli'den 'Şeyh Said' çıkışı: Sabır taşımızı çatlatmıştır

En Çok Okunan Haberler