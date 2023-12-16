Devlet Bahçeli'nin yine dili 'sürçtü': Mep, muhhep, muhebbi…

Yayınlanma: 16.12.2023 - 15:24

Güncelleme: 16.12.2023 - 16:14

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın vardığını söyleyerek adayları kısa sürede açıklayacaklarını söyledi. MHP liderinin dilinin ‘sürçtüğü’ anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

’31 MART EŞİĞİ SAĞ SALİM, KAZASIZ BELASIZ AŞILACAKTIR’

Bahçeli yerel seçimlere dair şunları söyledi:

“Adayları kısa sürede açıklayacağız: Dün itibariyle aday adaylığı başvuruları sona ermiştir. Adayları kısa sürede açıklayacağız. Mesele Cumhur İttifakı olarak neyi, nasıl, nerede, nereye kadar başaracağımızın ilkesel tutumunun ön hazırlığı yapılmaktadır. Türk devrine bizim de yürekten desteğimiz olacaktır. Bu pazarlıktan muaftır. MHP üstüne düşen sorumlulukları yerine getirecektir.

Fitne akınına hazırlıklıyız. Cumhur İttifakı kararını vermiş, mutabakata varmış, 31 Mart için yola koyulmuştur. AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele yoktur. Bize düşen çok çalışmaktır. Zehirlenmiş ve zincirlenmiş muhalefetin seçenek olmaktan uzaklaştığı bu dönemde yeni Türkiye’yi inşa etmeliyiz. Devir artık Türk devridir. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Yerel yönetimlere düşen zillet lekesini kazıyarak çıkarmak müstesna bir hizmettir.”

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Muhalefeti de hedef alan Bahçeli “Estirdikleri fırtınada yollarını kaybettiler. Zilletin semtimize uğraması söz konusu değildir. Sırf kaybetmemek uğruna yanlışlara göz yummayız” ifadelerini kullandı.

‘HINISLI SAİD VATAN HAİNİDİR’

Şeyh Said tartışmasına da katılan Bahçeli “Şeyh Said’in isminin Diyarbakır’da bir bulvara verilmesi Diyarbakırlı vatandaşlara hakarettir. Hınıslı Said bir vatan hainidir, yaşadığı dönemin terörist başıdır, katildir, canidir emperyalizmin uşağıdır” diye konuştu.

DİLİ SÜRÇTÜ: MEP, MUHHEP, MUHEBBİ…

Bu arada Bahçeli’nin yine dili sürçtü.

Bahçeli “Biz ayakları açan meçhule basan, başını da mefhuma bakan devre mülk tarzı bir siyaset tarzını anlayışını elimizin tersiyle itiyoruz” derken, ‘mefhum’ kelimesini söyleyemedi, “Mep… muhhep… muhebbi…” gibi ifadeler kullandı.

O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.