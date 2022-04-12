MHP'den istifa etmişti: Kayseri'deki saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Kayseri'de yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile geçen günlerde MHP'den istifa eden Kocasinan Meclis Üyesi iş insanı Sedat Kılınç'a yumruklu saldırıyla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kayseri'de, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki yerel bir televizyon kanalının stüdyosunda düzenlenecek Ramazan programı öncesi, MHP'den istifa eden Kocasinan Meclis Üyesi iş insanı Sedat Kılınç, bir grubun yumruklu saldırısına uğramıştı.
Gazeteci Azim Deniz de tarafları ayırmaya çalışırken darbedildi. Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılıp bir süre dövüldü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere giden Deniz ile Kılınç, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılık talimatıyla salıverildi.
Video Haberler
- Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar
- Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı
- Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor
- Seyir halindeyken saldırıya uğradılar: 2 ölü
- Kayseri'deki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar
- Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili kritik açıklama
- 'Manevi rehber'ler belediyelere gelecek
- Polisten, kazayı çeken gazeteciye tehdit
- Eşi ve oğlunu öldürmüştü: Beyin ölümü gerçekleşti
- Yurttaşa manda yoğurdu dağıttılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar
- '5 milyonluk' dolandırıcılık vurgunu: 3 kişi tutuklandı
- Diz çöküp, parmaklarını kesmesi istendi...
- Sanayi üretimi Şubat'ta beklentileri aştı
- Otoyolda zincirleme kaza: 3’ü polis 5 yaralı
- Bakanlıkta 'gizlenen skandal'
- 'Hakaret etmedik' açıklamasına da 'hakaret' suçlaması
- Çalışana silah doğrultan müdüre 'takdir indirimi'
- Araçtan 79 kilo esrar çıktı, 'haberim yoktu' dedi
- Nepal, lüks ürünlerin ithalatına sınırlama getirdi