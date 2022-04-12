MHP'den istifa etmişti: Kayseri'deki saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

12 Nisan 2022 Salı, 09:26

Kayseri'de, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki yerel bir televizyon kanalının stüdyosunda düzenlenecek Ramazan programı öncesi, MHP'den istifa eden Kocasinan Meclis Üyesi iş insanı Sedat Kılınç, bir grubun yumruklu saldırısına uğramıştı.

Gazeteci Azim Deniz de tarafları ayırmaya çalışırken darbedildi. Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılıp bir süre dövüldü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere giden Deniz ile Kılınç, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılık talimatıyla salıverildi.