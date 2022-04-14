AKP ve MHP seçmeni de iktidardan mutsuz!

TÜRKİYE EKONOMİSİ İYİ DİYENLER YÜZDE 2,8

Araştırmaya katılanlardan mevcut ekonomik durumu değerlendirmeleri istendiğinde, yüzde 88,1 berbat veya kötü ifadelerini kullandı. Ekonominin geçen aya kıyasla aynı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,1, mükemmel/iyi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 2,8’di.

Genel olarak bakıldığında Eylül 2021 itibariyle ekonomiye dair derinleşen endişelerin yeni yılla birlikte devam ettiği ve hatta daha da kötüye gittiği görüldü. Son beş ayda ekonomik duruma dair olumsuz görüş bir önceki aya göre rekor tazeleyerek daha da kötüleşti.

Benzer şekilde Nisan 2022’de de durum değişmedi ve seçmenin ekonomiye dair olumsuz görüşü artmaya devam etti.